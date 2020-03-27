Представлен трейлер новой игры студии First Watch Games Rogue Company

First Watch Games разработчик видеоигр представил игровой трейлер своего нового проекта "Rogue Company". Первые известия о проекты мы получили в сентябре 2019 года.

За это время команда проделала огромную работу над проектом и представила игровой трейлер с возможностями игры. Выход игры запланирован на лето 2020 года.

Видеоигра соответствует современному стилю с игровых шутеров. В игре "Rogue Company" будет более 50 видов оружия и гаджетов, а также несколько классов на выбор, создавая бесконечный набор вариантов для игры. Проект "Rogue Company" будет представлен на платформах Nintendo, PS4, Xbox One и ПК.