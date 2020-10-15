Представлена беззеркальная камера Fujifilm X-S10

Компания Fujifilm пополнила ассортимент беззеркальных камер формата APS-C моделью X-S10, которая может похвастаться мощностью модели X-T4 в более компактном корпусе. Новинку оснастили датчиком изображения X-Trans на 26,1 Мп, процессором X-Processor 4, новой системой стабилизацией, способной компенсировать колебания до 6 ступеней, 3-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 1,04 млн пикселей, видоискателем на 2,36 млн точек, слотом для карт SD UHS-I, аккумулятором с автономностью 325 снимков, возможностью записывать видео в 4K при 30 кадрах в секунду, входом для внешнего микрофона, поддержкой записи Flat F-Log в 8-битном режиме 4:2:0 и несжатым выводом в 10-битном режиме 4:2:2. Продажи камеры стартуют в ноябре по в 1000 долларов за тушку, 1400 долларов в комплекте с объективом XF 18–55 мм f/2,8–4 и 1500 долларов за комплект с линзой XF 16–80 мм f/4 R OIS WR.

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