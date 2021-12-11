Представлена демоверсия The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience

Игра Matrix Awakens: An Unreal 5 Experience официально была представлена на The Game Awards 2021, и прямо сейчас ее можно испытать на PlayStation 5 и Xbox Series X / S.

Приготовьтесь к безумной поездке в изгибающую реальность вселенную «Матрицы», где выступят Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Созданная членами оригинальной команды кинематографистов, включая Лану Вачовски, демоверсия трансформируется от захватывающе реалистичной кинематографической сцены в динамичный шутер от третьего лица, дополненный динамичной последовательностью автомобильных погонь, а также предоставляет богатый, чрезвычайно детализированный открытый мир. Окунитесь в мир одной из самых знаковых когда-либо созданных боевиков и исследуйте будущее интерактивного повествования и развлечений.

Комментарии и отзывы The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience
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