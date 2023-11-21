Представлена экшн-камера Insta360 Ace Pro

Компания Insta360 пополнила ассортимент экшн-камер моделями Ace и Ace Pro, которые оценены в 380 и 450 долларов соответственно. Новинки оснастили подъёмным 2,4-дюймовым сенсорным дисплеем, записью видео в 4K при 120 к/с, фотосъемкой в разрешении 48 Мп, 5-нанометровым процессором и помощью искусственного интеллекта.

Старшая модель может похвастаться оптикой Leica Summarit, датчиком изображения формата 1/1,3-дюйма и записью видео до 8K при 24 к/с. Младшая получила 1/2-дюймовую матрицу с возможностью записывать видео в разрешении 6K со скоростью 30 к/с. Обе камеры уже доступны для покупки.