Представлена игровая консоль AyaNeo Next 2 Компания AyaNeo пополнила ассортимент игровых консолей моделью AyaNeo Next 2, которая первой среди портативных приставок получила мобильную графику Intel Arc Alchemist или Radeon RX 6000. Новинка характеризуется чипами Intel серии Alder Lake и дискретным графическим ускорителем Intel Arc или процессорами AMD Ryzen 6000 с графикой AMD Radeon RX 6000. Остальные параметры производитель пока не раскрывает. Вероятно, версия на основе Intel оснащается GPU ACM-G11 c 8 ядрами Xe. На этом графическом процессоре, к примеру, работает Intel Arc A350M. Габариты новинки, очевидно, превзойдут размеры представленных ранее AyaNeo 2 или AyaNeo 2 Geek. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 23:10 . Продукт - AyaNeo Next 2

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