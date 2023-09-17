Представлена камера Xiaomi Smart Camera 3 Pro

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смарт-камер моделью Smart Camera 3 Pro, которая уже доступна для покупки в Китае по цене в 45 долларов. Новинку оснастили 5-Мп датчиком изображения, который способен вести запись в разрешении 3K (2960:1666 пикселей), функцией распознавания лица при помощи AI, поддержкой расширенного динамического диапазона (HDR) для лучшего качества картинки в условиях пересвета, процессором безопасности MIJIA MJA1 с поддержкой шифрования, настраиваемой функцией сна, функциями поворота и наклона, фиксацией звука в радиусе 8 метров и последующим уведомлением пользователя при возникновения определенных звуков (например, плач ребенка).