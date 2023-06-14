Представлена масштабная премия Gamers8 Club Awards

У нас просто отличные новости для всех фанатов видеоигр и не только — организаторы крупнейшего в мире фестиваля, посвящённого играм и киберспорту Gamers8, официально сообщили о том, что они утвердили премию под названием Gamers8 Club Awards. Стоит отметить, что данная премия будет работать по весьма продвинутому формату с системой начисления баллов, которая учитывает участие киберспортивных клубов в нескольких турниров. В результате игроки, которые сражаются в киберспортивных дисциплинах, получат дополнительные награды в зависимости от успехов клуба на протяжении восьми недель мероприятия. При этом для того, чтобы побороться за награды премии Gamers8 Club Awards в текущем сезоне клубам придётся принять участие как минимум в двух соревнованиях.

Это, по мнению специалистов индустрии, настоящее будущее киберспортивной арены, так как теперь спортсмены будут действительно получать награду за свой вклад в развитие современной индустрии развлечений и спорта. Стоит отметить, что на текущий момент подобных премий с подобным масштабом просто не существует, хотя рынок киберспорта достаточно широко развит по всему миру. Впрочем, теперь будет существовать новейшая площадка, которая откроет зрителям со всего мира достижения различных клубов и их игроков, а также позволит показать себя организаторам, организациям и даже инвесторам. Весьма приятно, что подобные проекты набирают столь внушительные масштабы и привлекают всё большую аудиторию.