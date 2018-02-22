Представлена полнокадровая зеркалка Pentax K-1 Mark II

Компания Ricoh Imaging пополнила ассортимент полнокадровых зеркальных фотоаппаратов моделью Pentax K-1 Mark II, цена которой составит 2000 долларов. Камеру оснастили старой КМОП-матрицей (35,9:24 мм) на 36,4 Мп. Новинка получила процессор PRIME IV, эффективную систему стабилизации, 3,2-дюймовый дисплей, оптический видоискатель со 100-процентным покрытием кадра, адаптер Wi-Fi 802.11b/g/n, систему фокусировки SAFOX 12. Светочувствительность ISO заявлена на уровне 100–819200, скорость последовательной фотосъёмки равна 4,4 кадрам в секунду, поддерживается запись Full HD (1920:1080 пикселей) видео в режимах 60i, 50i, 30p, 25p, 24p. Pentax K-1 Mark II станет доступна для покупки в апреле этого года.