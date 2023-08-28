Представлена стильная видеоигра Ashina: The Red Witch

Если вы следите за рынком видеоигр, то должны были заметить, что крупные издатели и разработчики давно перестали делать какие-либо уникальные проекты — вместо этого компании вкладывают ресурсы в то, чтобы создавать однотипные, но хорошо продаваемые видеоигры. К счастью, у инди-студий в этом плане куда больше свободы, потому что у них нет таких больших бюджетов и они не рискую потерять деньги в случае провала. Ярким тому доказательством выступает независимый издатель видеоигр Ratalaika Games, который совместно с разработчиком видеоигр Stranga официально представил миру интереснейшую игру Ashina: The Red Witch, которая с 25 августа доступна на всех современных платформах — PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Xbox One, Xbox Series S|X и Nintendo Switch. Да, издатель пока что не горит желанием запускать игру на ПК (в Steam доступен только пролог), что вполне ожидаемо — на консолях уровень пиратства заметно ниже и позволяет зарабатывать деньги.

Сама по себе Ashina: The Red Witch представляет собой проект с пиксельной графикой про приключения с акцентом на исследования виртуального мира. Главного героя разработчики проводят сквозь мир, который буквально переполнен различного рода головоломками и возможностью изучать нечто новое и удивительное, при этом есть очень интересная сюжетная линия, таинственный мир, увлекательные персонажи и даже духи. Но отдельно стоит похвалить графику — это одна из самых красивых игр в пиксельном дизайне, которую вы только видели в 2023 году.
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