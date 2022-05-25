Представлена сюжетная игра в жанре темного фэнтези - I, The Inquisitor

Польский разработчик игр The Dust SA представил новый трейлер своей предстоящей сюжетной приключенческой игры под названием I, The Inquisitor.

I, The Inquisitor - это сюжетная приключенческая игра в жанре темного фэнтези с элементами экшена и сложным моральным выбором. Основанная на серии бестселлеров «Инквизитор» Яцека Пекары, действие игры происходит в альтернативной религиозной временной шкале. Крест и близкая смерть, Иисус впадает в крайнюю ярость. Он вырывается на свободу и обрушивает жестокую месть на всех неверующих. Проходят века, и теперь армия фанатичных инквизиторов жестоко навязывает веру в эту пропитанную кровью Церковь.

I, The Inquisitor выйдет на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series S|X.

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