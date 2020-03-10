Представлена свежая игра хоррор-серии Amnesia

2020-03-10, Автор - Anna; Продукт - Amnesia: Rebirth; [26]
Frictional Games, разработчики очень страшной игры Amnesia: The Dark Descent, наконец-то представили свою следующую игру - Amnesia: Rebirth. По заявлению разработчиков, геймерам предстоит отправиться в мучительное путешествие через опустошение и отчаяние, превозмогая личный ужас и боль, одновременно исследуя пределы человеческой жизнестойкости.

В центре истории Rebirth — девушка по имени Таси Трианон, оказавшаяся посреди алжирской пустыни и пытающаяся выяснить, что с ней произошло. Разумеется, без всевозможных страшных чудищ, перед которыми героиня будет практически беззащитна, дело не обойдется. Amnesia: Rebirth появится на обеих платформах PlayStation 4 и PC ориентировочно осенью 2020 года. Игру выпустят спустя 10 лет после Amnesia: The Dark Descent и станет третьей игрой в серии Amnesia.

Комментарии и отзывы Amnesia: Rebirth
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