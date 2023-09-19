Представлены системные требования для Assassin's Creed Mirage

Если вдруг кто-то забыл, видеоигра Assassin's Creed Mirage выйдет всего через несколько недель, а сегодня стали известны системные требования к ПК для одной из самых ожидаемых видеоигр современности. И, что не может не радовать, игра оказалась не такой уж требовательной к железу — для неё требуется лишь GeForce RTX 2070 или Radeon RX 5700 XT для запуска на высоких настройках графики в разрешении 1440p или RTX 3080 или Radeon RX 6900 для 4K. При этом разработчики отметили, что игра будет поддерживать широкоформатные мониторы, переменную частоту кадров и HDR — если у геймера есть монитор с поддержкой этих технологий, то это отличная новость. Но, к сожалению, не стоит ожидать полного набора технологий для апскейлинга изображения, поскольку Ubisoft сотрудничает с Intel, и, судя по всему, на старте будет поддерживаться только технология XeSS.

Хотя есть небольшая вероятность того, что Ubisoft просто скрывает поддержку DLSS или FSR, это маловероятно — обычно такого рода информация раскрывается сразу. Например, хотя игра Avatar: Frontiers of Pandora от Ubisoft является игрой-партнёром компании AMD и во всех официальных пиар-акциях заявлена поддержка FSR, в блоге Ubisoft было также указано, что DLSS тоже будет поддерживаться. К сожалению, в блоге Assassin's Creed Mirage упоминается только XeSS, так что как минимум на релизе других технологий уже не будет. Другое дело, что моддеры сами могут добавить поддержку технологии, но обычно такие решения работают хуже, чем нативные.