Открыта предварительная регистрация Apex Legends Mobile на Android

В этом месяце долгожданная игра Apex Legends Mobile была запущена в ограниченных странах, но теперь как стало известно игра доступна для всех стран, так как глобальная предварительная регистрация уже открыта. Ранняя предварительная регистрация должна гарантировать, что вы сможете играть при запуске, а EA и Respawn Entertainment обещают некоторые бонусные косметические предметы. В игре уже 7,5 миллионов предварительных регистраций.

Предварительная регистрация в настоящее время доступна только для устройств Android, но EA обещает, что регистрация для iOS скоро появится. Ожидается, что Apex Legends Mobile выйдет на устройствах Android и iOS этим летом.
Комментарии и отзывы Apex Legends Mobile
Capcom анонсировала игру Street Fighter 6…
Capcom анонсировала игру Street Fighter 6Capcom анонсировала игру Street Fighter 6, следующую крупную часть культовой франшизы файтингов, которая …
Ранний выпуск Sifu имеет некоторые проблемы с запуском на Pl…
Ранний выпуск Sifu имеет некоторые проблемы с запуском на PlSifu был выпущен вчера для всех, кто предварительно заказал делюкс-издание приключенческого боевика о кун…
Red Dead Redemption Remastered с предустановленной трассиров…
Red Dead Redemption Remastered с предустановленной трассировОфициального ремастера Red Dead Redemption пока не предвидится, но мы можем получить представление о том,…
Обновление Monster Hunter Rise 3.9.0 добавляет новые виды ор…
Обновление Monster Hunter Rise 3.9.0 добавляет новые виды орРазработчики игры Monster Hunter Rise выпустят на ПК и Nintendo Switch новое обновление версии 3.9.0, в к…
Blizzard работает над мобильной версией игры Warcraft…
Blizzard работает над мобильной версией игры WarcraftВ своем пресс-релизе о финансовых результатах за четвертый квартал 2021 года Activision Blizzard сообщила…
Hitman 3 совсем скоро выйдет в Steam…
Hitman 3 совсем скоро выйдет в Steam20 января IO Interactive отпразднует первую годовщину Hitman 3 в стиле, соответствующем строгому костюму …
Новый DLC Assassin's Creed: Valhalla Dawn of Ragnarok будет …
Новый DLC Assassin's Creed: Valhalla Dawn of Ragnarok будет Просочилась дата релиза нового DLC для Assassin's Creed Valhalla. Новое расширение получило название Assa…
Shadow Warrior 3 выходит в марте этого года на ПК и консолях…
Shadow Warrior 3 выходит в марте этого года на ПК и консоляхFlying Wild Hog подтверждают дату релиза динамического шутера под названием Shadow Warrior 3, третьей игр…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor