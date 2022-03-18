Открыта предварительная регистрация Apex Legends Mobile на Android

В этом месяце долгожданная игра Apex Legends Mobile была запущена в ограниченных странах, но теперь как стало известно игра доступна для всех стран, так как глобальная предварительная регистрация уже открыта. Ранняя предварительная регистрация должна гарантировать, что вы сможете играть при запуске, а EA и Respawn Entertainment обещают некоторые бонусные косметические предметы. В игре уже 7,5 миллионов предварительных регистраций.

Предварительная регистрация в настоящее время доступна только для устройств Android, но EA обещает, что регистрация для iOS скоро появится. Ожидается, что Apex Legends Mobile выйдет на устройствах Android и iOS этим летом.