Предварительный обзор Fujifilm X-T30. Крутая компактная камера

2019-02-17, Автор - Влад Волошин; Продукт - Fujifilm X-T30; [216]
Компактные камеры — довольно удобная вещь не только для путешествий, но и для любительской или профессиональной съемки. Просто попробуйте потаскать с собой полнокадровый зеркальный фотоаппарат с парой-тройкой объективов, штативом и прочими радостями и сразу поймете, что это довольно трудная задача. Иногда хочется взять с собой хорошую камеру с универсальным объективом и просто получать от этого удовольствие — снимать окружающих или природу, не таская за спиной здоровенный рюкзак. Сегодня мы рассмотрим в качестве идеального варианта компактной камеры новую модель Fujifilm X-T30, которая выглядит крайне привлекательно и можно конкурировать с топовыми моделями в своем сегменте за звание лучшего решения. Пока что новинка в России в продажу не поступила, но вы можете заранее ознакомиться с ключевыми особенностями камеры и потом уже решить ждать новинку или не ждать.

Характеристики

За основу камеры взята матрица X-Trans CMOS IV с задней засветкой и разрешением 26,1 мегапикселя. Это довольно неплохая матрица, которая обеспечивает камеру отличными снимками даже при условно плохом освещении. Конечно, это далеко не идеал, но нужно понимать, что камеру X-T30 создавали с учетом доступности, так что ждать каких-то нереальных характеристик попросту не стоит. За обработку изображений отвечает процессор X-Processor 4, он уже встречался нам ранее в других моделях фотоаппаратов этого же бренда. Также камера может похвастаться электронным затвором, позволяющим делать 30 кадров за секунду. Это классная функция на тот случай, если вы решите снимать какие-то спортивные события или что-то в таком духе. В целом, характеристиками нового фотоаппарата я вполне доволен — он очень достойно справляется с самыми разными сценариями съемки.

Дизайн корпуса

Производитель решил выпускать фотоаппарат в фирменном ретро-стиле, который выглядит крайне дорого и привлекательно. Это именно та ситуация, когда ретро выглядит даже лучше, чем современные варианты дизайна. Например, на тыльной стороне корпуса имеется минимальное количество элементов управления, зато есть большой дисплей, с которым удобно работать. На верхней грани корпуса расположены переключатели режимов и прочих параметров съемки, пользоваться ими крайне удобно и легко даже вслепую. Внешний вид камеры, конечно, далеко не всегда важен, но в данной ситуации все получилось очень даже хорошо.

Особенности

На текущий момент известно о трех вариантах комплектации камеры. Первый — X-T30 Body, то есть без объектива в комплекте, только «тушка». Это самый базовый вариант и он идеален в той ситуации, если у вас уже есть объективы для данного байонета и вам нет смысла покупать китовый набор. Если же объективов у вас нет и хочется получить камеру с объективом из коробки, то есть доступный вариант X-T30 Kit XC15-45mm. Это объектив с фокусным расстоянием 15-45 миллиметров, который подходит для большинства задач — и природу можно снять, и портрет. Есть еще третий вариант комплекта X-T30 Kit XF18-55mm, но там цена почти полторы тысячи долларов. Не очень доступно.

Итог

Камера совсем скоро поступит в продажу в России — уже сейчас известна стоимость базовой версии и двух комплектов. За 65 тысяч рублей вы получаете новенькую классную камеру без объектива в комплекте, тогда как самая доступная версия стоит 69 тысяч в комплекте с объективом 14-45 миллиметра. Не могу сказать, что это прямо сильно доступная модель, как многие думали, но за свои деньги продукт отличный. Можно снимать фото, видео и наслаждаться компактностью.

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