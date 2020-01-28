Предварительный обзор Patriot Viper V380. Отличный звук

2020-01-28, Автор - Влад Волошин; Продукт - Patriot Viper V380; [43]
На рынке игровой гарнитуры, как и в целом на рынке игровой периферии, можно заметить серьезный застой — производители не знают, куда им двигаться дальше, а покупатели хотят качества и каких-то фишек. Сегодня мы поговорим об отличном варианте, который не только выглядит круто, но и отлично справляется с поставленными задачами за вполне разумные деньги.

Дизайн корпуса

В глаза сразу бросается достаточно интересное оголовье, которое выполнено из мягкого материала. Оголовье получилось достаточно небольшим, тонким, так что оно не будет вызывать у пользователя дискомфорт во время активного использования. На тыльной стороне оголовья выгравировано название игровой линейки, тоже смотрится крайне стильно и интересно. От оголовья идёт крепление для чаш, которые выполнены в необычной форме — обычно производитель делает чаши овальными, тогда как здесь у чаш больше форма прямоугольника с неправильной формой. С внешней стороны чаши оформлены декоративной перфорацией, а внутри находятся достаточно мягкие амбушюры, которые отлично ложиться на уши пользователя. Дизайн наушников изначально показался нам простым, но потом, присмотревшись к устройству, мы поняли, что дьявол кроется в деталях. А деталей здесь очень много.

Характеристики

В плане характеристик гарнитура Patriot Viper V380 тоже выглядит весьма впечатляюще — производитель понимает, что современного геймера, который будет эту гарнитуру покупать, привлекают исключительно лучшие решения. Специально для этого за основу гарнитуры взяты 53-миллиметровые неодимовые излучатели, которые работают в частотном диапазоне от 20 Гц до 20 кГц. Нужно понимать, что у подавляющего числа наушников на рынке 40-миллиметровые излучатели, у некоторых топовых моделей есть 50-миллиметровые, а здесь излучатели ещё больше, так что и качество звучания будет выше. Кроме того, подключаются наушники к компьютеру по USB, так что вы избегаете различных помех и наводок, которые могут присутствовать при подключении по 3,5-мм выходу. В плане качества звука эти наушники показали себя просто шикарно, у них одно из лучших звучаний на рынке игровой периферии.

Особенности

Начнем с того, что наушники подключаются по USB, а значит у них хватает питания, чтобы работала подсветка — именно ее производитель установил на чашах с внешней стороны. Подсветка многоцветная, выглядит достаточно привлекательно и стильно, плюс в темное время суток вы будете получать дополнительное удовольствие от использования продукта. Это действительно приятный бонус, хотя, конечно, цифровой звук здесь даже важнее. Также стоит похвалить микрофон, который расположен на длинной гибкой штанге — вы можете пододвинуть микрофон ближе ко рту или наоборот убрать его в сторону. Качество записи у микрофона неплохое и для виртуальных миров, в которых вы хотите общаться с друзьями, этого хватит с головой. Больше ничего удивительного у гарнитуры нет, так как производитель решил не ставить сюда излишне много декоративных элементов.

Итог

Все эти преимуществом натолкнули нас на мысль, что гарнитура будет достаточно дорого — около 150 долларов или даже дороже, ведь конкуренты стоят примерно так. Однако довольно быстро оказалось, что на самом деле гаджет более доступный — за него просят всего 90 долларов. Это действительно крутой гаджет, который выглядит привлекательно и отлично передает звук, у него нет проблем с позиционированием в играх и 7.1-канальный звук геймерам точно понравится. За свои деньги это лучший выбор на текущий момент.

Комментарии и отзывы Patriot Viper V380
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