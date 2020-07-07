Предзаказ на NBA 2K21 открыт

Баскетбольный симулятор NBA 2K21 разработан Visual Concepts и 2K Sports. Предварительный заказ на игру уже можно оформить. NBA 2K21 появится 4 сентября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и Google Stadia. NBA 2K21 может похвастаться значительными улучшениями графики и игрового процесса.

Будет доступно несколько изданий: Standard Edition и Mamba Forever Edition (На обложке изображен Kobe Bryant). Издание буде включать в себя внутриигровую валюту, бонусные очки для режима MyPlayer, аксессуары и многое другое.

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