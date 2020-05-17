Предзаказ на новую стратегию Crusader Kings III открыт

Компания Paradox Interactive объявила официальную дату выхода средневекой стратегии Crusader Kings III. Игра появится 1 сентября. Предзаказ можно оформить уже сейчас по цене 49.99 долларов за стандартную версию игры. Версия Royal Edition обойдется в 74.99 долларов.

Игра предлагает принять участие в средневековых битвах от берегов Исландии до Индии, от Финляндии и до Центральной Африки. Уникальная система битв, 3D портреты персонажей, священные ордены и многое другое ждет игрока в увлекательной игре Crusader Kings III.