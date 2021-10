Прибор Knee Plus помогает при болях в коленях

Новая система обезболивания, под названием Knee Plus, была создана для увеличения притока крови к поврежденным тканям за счет расширения кровеносных сосудов и снижения региональных воспалительных цитокинов. Knee Plus может помочь облегчить боль в коленях внутри коленного сустава, позволяя вам уверенно сгибать колено.

Модуль Knee Plus питается от батарей и быстро заряжаются через магнитную зарядную док-станцию. Зарядная док-станция портативна, так что вы можете взять Knee Plus с собой куда угодно. Прибор Knee Plus был создан под присмотром с физиотерапевтов, врачей и спортивных ученых мирового уровня. Компания гарантирует, что Knee Plus соответствует самым высоким стандартам.