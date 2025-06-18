Garmin представила Index Sleep Monitor

Встроенный термометр следит за температурой кожи, что может дать информацию об окружающей среде, влияющей на сон, а также указать на возможное заболевание. При этом компания Garmin подчёркивает, что устройство не является медицинским прибором и не подходит для диагностики или лечения каких-либо заболеваний. Все собранные показатели можно просматривать в приложении Garmin Connect. Помимо оценки качества сна, там доступны данные об уровне стресса, ресурсе организма, а также вариабельности сердечного ритма, которая помогает понять, как организм справляется с нагрузками и усталостью. Подобные функции есть и в других носимых устройствах Garmin, однако их нужно носить каждую ночь, чего многие не делают — часы заряжаются ночью или мешают спать.