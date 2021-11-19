Приключенческая игра Demeo Roots of Evil VR

В следующем месяце, 16 декабря 2021 года, выйдет новая приключенческая игра Demeo Roots of Evil VR, открывающая новую главу в настольной игре в виртуальной реальности, в которой вы сможете играть совместно с тремя другими друзьями. Сканер подземелий VR позволяет вам погрузиться в приключение в стиле Dungeons & Dragons с преимуществами цифровых персонажей и виртуальной реальности.

Четыре игрока берут на себя роль зоркого охотника, мистического колдуна, смертоносного убийцы или защитника. Но выбирайте своих героев с умом в этом совместном приключении, потому что после того, как вы примете задание, игроки должны работать вместе, чтобы победить нечестивую силу, которая развращает все, что живет в провинции Хельмар.
Комментарии и отзывы Demeo Roots of Evil VR
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