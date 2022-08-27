Приключенческая игра Pentiment студии Obsidian Entertainment выйдет в ноябре

Obsidian Entertainment сообщила дату запуска приключенческой игры Pentiment.

Новая игра Pentiment студии Obsidian — это исторический ролевой детектив, особое внимание в котором уделяется раскрытию характера персонажа, а решения игрока оказывают сильное влияние на ход повествования. Игра выполнена в авторском графическом стиле. Действие Pentiment происходит в Баварии 16-го века. Игроки отправятся в путешествие глазами художника-подмастерья Андреаса Малера во времена великих социальных волнений.

Игра будет запущена 15 ноября для Xbox Series X|S, Xbox One, ПК, Steam. Цена игры составляет около 20 долларов.