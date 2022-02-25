Приключенческая ролевая игра с открытым миром Elden Ring официально запущена

Сегодня официально выпущена игра Elden Ring созданной командой, стоящей за такими культовыми играми, как серия Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice и другими. Данная игра доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и консоли Xbox Series X/S.

Действие Elden Ring происходит в царстве Промежуточных Земель через некоторое время после разрушения титульного Elden Ring и рассеяния его осколков, Великих Рун. Когда-то украшенное Кольцом и деревом Эрд, которое символизирует его присутствие, царством теперь правят полубоги, отпрыски королевы Марики Вечной, каждый из которых обладает осколком Кольца, который развращает и портит их силой. Как Потускневшие — изгнанники из Земель между теми, кто потерял милость Кольца и призван обратно после Раскола, игроки должны пересечь мир, чтобы в конечном итоге найти все Великие Руны, восстановить Древнее Кольцо и стать Древним Лордом.