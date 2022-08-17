Приключенческий хоррор Scorn выйдет на Xbox и ПК 21 октября

Студия Ebb Software и издатель Kepler Interactive объявили окончательную дату релиза своего атмосферного приключенческого хоррора от первого лица - Scorn.

Действие Scorn происходит в открытом мире, состоящем из нескольких регионов. Каждый регион — это лабиринт из разных помещений и путей между ними. Сюжет развивается внутри игры, без катсцен, которые могут отвлечь вас от отвратительной реальности живого мира вокруг. Но будьте внимательнее — если вы что-то пропустите, игра вас не пожалеет. У всего есть причина и у всего есть цель, нужно просто их выяснить. В каждой локации игрока ждет уникальный сюжет, загадки и персонажи, но все вместе они создадут единый мир. На протяжении игры вы будете открывать новые области, изучать разные навыки, искать оружие и предметы и пытаться осмыслить все происходящее.

Scorn выйдет на ПК и консолях Xbox Series X/S 21 октября. Это также будет игра первого дня для Xbox Game Pass. Версии игры для PlayStation или Switch не анонсированы.