Приложение PS4 Remote Play теперь доступно на iOS

В течение долгого времени вы могли использовать настольный компьютер под управлением Windows или устройство Android если это Sony, но сегодня приложение PS4 Remote Play работает на устройствах iOS.

Вы сможете использовать iPhone или iPad в качестве дисплея PS4 через Wi-Fi. Вы также сможете использовать экранный геймпад для управления своей PS4. В приложении поддерживается голосовой чат в поддерживаемых играх, поэтому вы можете использовать микрофон iPhone. Вы также сможете использовать устройство iOS для ввода с клавиатуры. Приложение будет работать с любым устройством iOS под управлением версии 12.1 или более поздней. Sony рекомендует iPhone 7 или более поздней версии, iPad 6-го поколения. Sony отмечает, что приложение не будет работать с контроллером DUALSHOCK 4, а приложение PS4 Remote Play несовместимо со всеми играми.