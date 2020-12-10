Приложения Adobe получили поддержку камер Nikon Z 6II и Z 7II

Последнее обновление приложения Adobe Camera Raw привносит поддержку фотографий в формате NEF («никоновский» RAW), сделанных на новенькие камеры Nikon Z 6II и Nikon Z7II. Благодаря интеграции поддержка этих камер появилась и в других приложениях Adobe – Photoshop, Lightroom Classic, Lightroom, Photoshop Elements, After Effects и Bridge.

Напомним, что представленная в октябре этого года полнокадровая беззеркальная камера Nikon Z 6II отличается от первого поколения вторым слотом для карт памяти, в несколько раз увеличенным буфером, продвинутой системой автофокусировки, распознаванием глаз и лица в кадре при записи видео, а также другими улучшениями.
Комментарии и отзывы Nikon Z 6II
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