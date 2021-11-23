Prime Gaming раздает игры EA

В этом месяце подписчики Prime Gaming смогут получить бесплатный цифровой ключ Origin для ремастера Need for Speed: Hot Pursuit 2010 года, а Amazon заявляет, что еще четыре популярных игры EA появятся в 2022 году. В ноябре, вы также можете бесплатно получить Dragon Age Inquisition от Prime Gaming. Партнерство Amazon с EA также включает в себя скины для таких игр, как Apex Legends и Battlefield 2042, а также некоторый дополнительный контент для игр EA Sports, который будет выпущен в ближайшие месяцы.

Как обычно, вы также сможете получить ряд других бесплатных игр с Prime Gaming. Amazon не сказал, какие игры EA будут в ближайшее время раздаваться.