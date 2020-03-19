Принца Персии занесло в For Honor

Prince of Persia возвращается, но в рамке ивента для игры For Honor, в котором игроки смогут сразиться с легендой.

Мероприятие под названием For Honor: Blades of Persia уже начался и пройдет до 2 апреля. В рамках мероприятия Ubisoft запустит временный режим Властитель времени на измененной карте Harbour.

Вместе с новым режимом Ubisoft добавила в игру новые косметические предметы. В игре появилось добивание Клинок судьбы, костюмы Ratash и Sandwraith, орнаменты и темы. К тому же игроки смогут выполнять задачи сообщества, чтобы получить эмблемы.