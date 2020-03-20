Pringles запускает новое интерактивное шоу SKILLZ для геймеров

Pringles всерьез решила заняться геймингом: несколько недель назад было представлено игровое кресло с роборукой, кормящей игрока чипсами. Теперь же компания запускает новый проект SKILLZ. Это интерактивное шоу для фанатов многочасовых стримов и виртуальной реальности, в котором упор будет делаться на игровые скиллы участников: любой может записать видео игрового момента или значимого результата и выложить его в социальных сетях с хэштегами #levelpringles и специальным тегом одного из блогеров. В акции принимают участие Игорь Линк, Стинт, Gamewadafaq, Coffi, Quantum Games, Стас Давыдов, Денис Карамышев, Поззи и Юмилия. Именно им предстоит выбрать лучшие видео и добавить их в свои видеовыпуски, которые и составят основу для шоу SKILLZ.

Помимо популярности в сети, геймеров также ждут многочисленные призы: авторам трех лучших достижений достанутся компьютер Acer Nitro, игровая клавиатура Razer Blackwidow и игровая гарнитура Razer Kraken, а остальных участников ждет трехмесячная подписка на PlayStation Plus. Самому везучему же достанется суперприз — инновационное кресло для геймеров Pringles Feeder Light. Конкурс продлится до 30 марта, все подробности можно узнать на сайте levelpringles.ru.