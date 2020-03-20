Pringles запускает новое интерактивное шоу SKILLZ для геймеров

2020-03-20, Автор - Эдуард Иванов; [97]
Pringles всерьез решила заняться геймингом: несколько недель назад было представлено игровое кресло с роборукой, кормящей игрока чипсами. Теперь же компания запускает новый проект SKILLZ. Это интерактивное шоу для фанатов многочасовых стримов и виртуальной реальности, в котором упор будет делаться на игровые скиллы участников: любой может записать видео игрового момента или значимого результата и выложить его в социальных сетях с хэштегами #levelpringles и специальным тегом одного из блогеров. В акции принимают участие Игорь Линк, Стинт, Gamewadafaq, Coffi, Quantum Games, Стас Давыдов, Денис Карамышев, Поззи и Юмилия. Именно им предстоит выбрать лучшие видео и добавить их в свои видеовыпуски, которые и составят основу для шоу SKILLZ.

Помимо популярности в сети, геймеров также ждут многочисленные призы: авторам трех лучших достижений достанутся компьютер Acer Nitro, игровая клавиатура Razer Blackwidow и игровая гарнитура Razer Kraken, а остальных участников ждет трехмесячная подписка на PlayStation Plus. Самому везучему же достанется суперприз — инновационное кресло для геймеров Pringles Feeder Light. Конкурс продлится до 30 марта, все подробности можно узнать на сайте levelpringles.ru.

Комментарии и отзывы
Лучшие гаджеты для профилактики коронавируса. Candy CMXW 20 DSЛучшие гаджеты для профилактики коронавируса. Candy CMXW 20 DS
Обзор TP-Link Tapo P100. Умная розетка с поддержкой Google HomeОбзор TP-Link Tapo P100. Умная розетка с поддержкой Google Home
Обзор ID-COOLING SE-234-ARGB. Недорогая система охлаждения с подсветкойОбзор ID-COOLING SE-234-ARGB. Недорогая система охлаждения с подсветкой
Сборка ПК для игры DOOM Eternal в 4К. AMD Ryzen 7 3700X и Palit GeForce RTX 2080 Super (NE6208SS19P2-180T)Сборка ПК для игры DOOM Eternal в 4К. AMD Ryzen 7 3700X и Palit GeForce RTX 2080 Super (NE6208SS19P2-180T)
Обзор Creative Stage Air. Портативный саундбарОбзор Creative Stage Air. Портативный саундбар
Спекулянты продают Huawei Mate Xs за 6 т...
Спекулянты продают Huawei Mate Xs за 6 тСегодня компания Huawei провела молниеносную распродажу смартфона Mate Xs, который оценен в 2415 долларов...
Смартфон Meizu 17 засветился на рендере...
Смартфон Meizu 17 засветился на рендереПрофильное издание Slashleaks поделилось качественным рендером флагманского смартфона Meizu 17, который е...
Realme представит флагманский смартфон н...
Realme представит флагманский смартфон нКомпания Realme готовит к выходу новый флагман с поддержкой сети пятого поколения. ...
Обзор плюсов и минусов смартфона Samsung...
Обзор плюсов и минусов смартфона SamsungЗа прошлый календарный год мы оценили множество смартфонов Samsung, включая флагманские, среднеуровневые ...
Топовую камеру Canon EOS R5 показали на ...
Топовую камеру Canon EOS R5 показали на В сети появилась свежая подборка фотографий топовой беззеркальной камеры Canon EOS R5, которая еще только...
Опубликованы рендеры камеры Olympus E-M1...
Опубликованы рендеры камеры Olympus E-M1В сети появились первые рендеры беззеркальной фотокамеры Olympus E-M1 Mark III, которая еще не была предс...
Новая модель от ZTE Axon 10s Pro ...
Новая модель от ZTE Axon 10s Pro Компания ZTE выпустила красивый мощный смартфон бюджетного варианта под названием ZTE Axon 10s Pro. Функц...
Motorola работает над улучшенной версий ...
Motorola работает над улучшенной версий Складной смартфон Motorola RAZR еще не поступил в продажу, а компания Motorola уже работает улучшенной ве...
Xiaomi Visual Blackhead Remover гаджет д...
Xiaomi Visual Blackhead Remover гаджет дКомпания Xiaomi анонсировала электрический прибор для очищения кожи лица Xiaomi Visual Blackhead Remover....
Представлена свежая игра хоррор-серии Am...
Представлена свежая игра хоррор-серии AmFrictional Games, разработчики очень страшной игры Amnesia: The Dark Descent, наконец-то представили свою...
Обзор SVEN SRP-755. Радиоприемник с функ...
Обзор SVEN SRP-755. Радиоприемник с функТестируемая сегодня портативная колонка SVEN SRP-755 выполнена в ретро стиле. Это, по сути, радиоприемник...
Клавиатура Xiaomi IQUNIX F96 построена н...
Клавиатура Xiaomi IQUNIX F96 построена нПредставлен проект клавиатуры механического типа под названием Xiaomi IQUNIX F96, которая построена на ба...
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC (NE6208SS19P2-180T)Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super Gaming Pro OC (NE6208SS19P2-180T)
Обзор be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm (BL091). Тихие корпусные вентиляторыОбзор be quiet! Shadow Wings 2 White 120mm (BL091). Тихие корпусные вентиляторы
Обзор NO.1 DT78. Умные часы с защищенным корпусом и круглым IPS экраномОбзор NO.1 DT78. Умные часы с защищенным корпусом и круглым IPS экраном
Обзор iBOX iCHARGE. Автомобильное зарядное устройствоОбзор iBOX iCHARGE. Автомобильное зарядное устройство
Обзор iBOX F5 LaserDrive Signature. Честный комбо-видеорегистратор Обзор iBOX F5 LaserDrive Signature. Честный комбо-видеорегистратор
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor