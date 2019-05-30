Призовой фонд TI9 достиг 14 млн. долларов

Призовой фонд The International 2019 превзошел отметку в $14 млн за 17,5 суток продаж Battle Pass. Рост призовых ускорился на 16-й день после анонса появления сета редкости Arcana на Earthshaker. Получить предмет можно только при достижении 365 уровня Боевого пропуска — его нельзя купить, продать или обменять.

С 2012 года Valve вносит $1,6 млн в качестве стартового призового фонда. Остальная сумма формируется за счет отчислений с продаж Боевых пропусков. 21 мая призовой фонд TI8 превзошел отметку в 50% от призовых The International 2018 за 13 суток сборов.

The International 2019 пройдет с 15 по 25 августа в Шанхае на площадке Mercedes-Benz Arena. Бороться за него будут 18 команд из шести регионов.