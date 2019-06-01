Призовой фонд The International 2019 превысил $15 млн

Призовой фонд The International 2019 достиг отметки в $15 млн. Для достижения этой цели потребовалось менее 23 дней. За тот же период в прошлом году владельцы Battle Pass собрали на $2 млн меньше.

Valve вложила в призовой фонд $1,6 млн. Остальную часть суммы собрали пользователи Dota 2, которые приобрели Боевой пропуск к TI9. 25% от каждой покупки Battle Pass и уровней к нему отчисляется в призовой фонд турнира.

The International 2019 пройдет с 15 по 25 августа в Шанхае на площадке Mercedes-Benz Arena. На чемпионате выступят 12 лучших коллективов по итогам сезона DPC 2018/2019 и шесть победителей региональных отборочных.