Проблему с DJI Mini 2 обещают решить

DJI, один из самых известных производителей дронов, официально отреагировал на заявления о проблеме, связанной с аккумулятором в DJI Mini 2. Компания также заявила, что скоро появится исправление для этой проблемы. Дело в том, что DJI Mini 2 используются литий-полимерные (LiPo) батареи, и в идеале они должны медленно разряжаться, когда остаются полностью заряженными, чтобы продлить срок службы и предотвратить долгосрочные проблемы. Вот только пользователи обнаружили, что батарея дрона Mini 2 этого не делает, и теперь это подтверждено компанией. Чтобы исправить ситуацию производитель планирует выпустить патч, который обновит прошивку дрона и позволит устройству работать так, как необходимо. Пока что ждем новостей.