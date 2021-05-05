Проблему с DJI Mini 2 обещают решить

DJI, один из самых известных производителей дронов, официально отреагировал на заявления о проблеме, связанной с аккумулятором в DJI Mini 2. Компания также заявила, что скоро появится исправление для этой проблемы. Дело в том, что DJI Mini 2 используются литий-полимерные (LiPo) батареи, и в идеале они должны медленно разряжаться, когда остаются полностью заряженными, чтобы продлить срок службы и предотвратить долгосрочные проблемы. Вот только пользователи обнаружили, что батарея дрона Mini 2 этого не делает, и теперь это подтверждено компанией. Чтобы исправить ситуацию производитель планирует выпустить патч, который обновит прошивку дрона и позволит устройству работать так, как необходимо. Пока что ждем новостей.

Комментарии и отзывы DJI Mini 2
Новости:
Камера Sony FX6 Cinema Line вышла в России

Компания Sony дала старт российским продажам камеры FX6 (ILME-FX6T) Cinema Line. Новинка оценена в 600 ты...
Объектив Canon RF 100mm F2.8L Macro IS USM оценен в $1400

Компания Canon пополнила ассортимент макрообъективов моделью RF 100mm F2.8L Macro IS USM Canon, которая п...
Объектив Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD оценен в $1400

Вчера был представлен объектив Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD Model A057, а сегодня стала известн...
Объектив Sigma 35mm F1.4 DG DN Art засветился в сети

В сети появились подробные характеристики объектива Sigma 35mm F1.4 DG DN Art, который еще не был предста...
Проблему с DJI Mini 2 обещают решить

DJI, один из самых известных производителей дронов, официально отреагировал на заявления о проблеме, связ...
OPPO Reno2 F получил обновление до Andro...
OPPO Reno2 F получил обновление до AndroВ конце января OPPO запустила бета-программу и представила ColorOS 11 на базе Android 11 для OPPO Reno2 F...
Обзор A4TECH Bloody M90. Игровые TWS нау...
Обзор A4TECH Bloody M90. Игровые TWS науФормат TWS за последние несколько лет получил широкое распространение и за этого время были решены недост...
Realme X9 Pro слили в сеть...
Realme X9 Pro слили в сетьИнсайдеры сообщают, что Realme работает над серией смартфонов Realme X9. Вероятно, телефоны X9 и X9 Pro, ...
Тонкости выбора ноутбука для игр...
Тонкости выбора ноутбука для игрПри выборе любой техники, стоит учитывать много нюансов, это и дизайн, функционал, возможности и стоимост...
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты ...
Обзор ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO. Тесты Не так давно мы проводили тестирование материнской платы ...
Обзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухка...
Обзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. ДвухкаНе так давно компания Dunobil обновила линейку недорогих видеорегистраторов в формате накладки на салонно...
Вышел второй трейлер DOOM Eternal: The A...
Вышел второй трейлер DOOM Eternal: The AВышел второй трейлер к игре Doom Eternal: The Ancient Gods - Part Two. Заключительная часть выходит на ПК...
ASUS планирует выпустить флагманский тел...
ASUS планирует выпустить флагманский телКомпания ASUS планирует выпустит небольшой флагманский телефон премиум-класса, который получил название Z...
Samsung Galaxy F62 получит аккумулятор н...
Samsung Galaxy F62 получит аккумулятор нSamsung планирует выпустить смартфон Galaxy F62 который будет иметь емкость аккумулятора на 7000 мАч. Инф...
Walmart теперь продает товары магазинов ...
Walmart теперь продает товары магазинов С сегодняшнего дня гигантская розничная сеть Walmart в США отменила правила, согласно которым продавцы на...
Обзор Polaris PUH 9105 IQ Home. Увлажнит...
Обзор Polaris PUH 9105 IQ Home. УвлажнитПонимание важности поддержания микроклимата в помещении за последний год заметно возросла. Мы уже затраги...
Redmi K40 окажется тонким смартфоном...
Redmi K40 окажется тонким смартфономКитайский регулятор Redmi K40 раскрыл новые подробности о смартфоне Redmi K40, который будет представлен ...
Обзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 ГцОбзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 Гц
Обзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платыОбзор MSI MAG B560M MORTAR WIFI. Тесты материнской платы
Обзор NUBI Fresh O3 Station. Бытовой озонатор-ионизатор для воздуха, воды и продуктовОбзор NUBI Fresh O3 Station. Бытовой озонатор-ионизатор для воздуха, воды и продуктов
Обзор TP-LINK Tapo C310. Уличная камера Wi-Fi с облаком и приложениемОбзор TP-LINK Tapo C310. Уличная камера Wi-Fi с облаком и приложением
Обзор TELEFUNKEN TF-1596. Световой радиобудильникОбзор TELEFUNKEN TF-1596. Световой радиобудильник
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор

2006-2021 © MegaObzor