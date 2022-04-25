Продажи Dying Light 2 превысили 5 миллионов за один месяц

Похоже, что успех Dying Light 2 - Stay Human стал весьма заметным, поскольку за один месяц было продано более 5 миллионов копий игры. Первая игра также достигла своего рубежа, поскольку за время своего существования было продано 20 миллионов копий. Techland также сообщает игрокам хорошие новости, упоминая некоторые новые предстоящие объявления.

Конечно, это не единственная веха, которую преодолела серия Dying Light, так как было подтверждено, что первая игра на сегодняшний день достигла более 20 миллионов продаж за все время существования. Обе игры были высоко оценены сообществом Steam: Dying Light 2 — Stay Human получило в основном положительные отзывы, а Dying Light — исключительно положительные отзывы в более чем 230 000 отзывах. Игроки Dying Light 2 также могут рассчитывать на новый контент, который будет представлен на следующей неделе. Techland объявила, что на следующей неделе будет добавлен новый контент для игры, в том числе очень востребованные функции.