Продажи Final Fantasy XIV приостановлены из-за перегрузки серверов

Square Enix временно приостановила продажи начального и полного выпусков Final Fantasy XIV, пытаясь уменьшить загруженность серверов, которая преследовала игру с момента выхода ее расширения Endwalker. В своем сообщении в блоге продюсер и директор игры Наоки Йошида сказал, что компания прекращает поставки физической версии игры, цифровые продажи, а также приостанавливает регистрацию для бесплатного ознакомления с игрой.

Endwalker вышла 3 декабря и получила официальный релиз 7 декабря. Но ограниченная емкость сервера означала, что игрокам часто приходилось часами ждать, чтобы просто войти в игру и они застревали в очередях из более чем 4 000–8 000 других игроков. Совсем недавно серверы игры, полностью рухнули под нагрузкой. Наоки Йошида говорит, что приостановка продаж будет «постепенно введена в течение следующих нескольких дней», и приносит извинения потенциальным клиентам, а также розничным партнерам компании. Он добавляет, что новая реклама игры также прекращается, но «пакеты расширения и цифровые обновления коллекционного издания будут по-прежнему доступны для существующих игроков, чтобы они могли обновляться по мере необходимости».
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