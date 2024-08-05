Продажи Nintendo Switch катастрофически упали

С другой стороны, аналитики отмечают, что это было вполне ожидаемо на самом деле, потому что компания очень давно не выпускала ничего нового и продажи не могут держаться на прежнем уровне сами по себе. И с учётом того, что Nintendo Switch уже семь лет, неудивительно, что продажи начинают падать. Кроме того, как специализированные платформы для видеоигр от Nintendo, так и мобильные игры и доходы, связанные с интеллектуальной собственностью, тоже в значительной области сильно упали. Соответственно, специалисты и аналитики рынка предполагают, что в следующем квартале компании нужно выпускать новую консоль, которая поднимет продажи, либо же гигант вновь будет стагнировать и переживать значительное падение прибыли. Но сама Nintendo вроде как хочет выпустить новую приставку только в 2025 году.