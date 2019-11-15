Project xCloud получил поддержку 50 игр

В попытке привлечь больше игроков из Stadia, Microsoft объявила в четверг, что она добавляет более 50 новых игр в свой сервис потоковой передачи игр Project xCloud. Новые игры включают Madden NFL 20, Devil May Cry 5 и Tekken 7. В настоящее время xCloud доступен только для телефонов и планшетов Android через Wi-Fi или 5G, но в следующем году он будет расширяться и будет включать ПК с Windows. Также планируется переход на дополнительные устройства и добавление поддержки сторонних контроллеров.

В дополнение к расширению библиотеки предварительного просмотра, Microsoft заявила, что собирается отправлять больше приглашений в бета-версию. Он по-прежнему ограничен пользователями в США, Великобритании и Южной Корее, но компания планирует предложить пользователям в Канаде, Индии, Японии и Западной Европе в начале следующего года.