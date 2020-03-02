Project xCloud позволит стримить игры

Microsoft работает над своим проектом Project xCloud. В ближайшем будущем сервис расширит свои возможности. Проект позволит работать как сервис Nvidia GeForce Now.

На данный момент генеральный директор компании Брэд Сэмс говорит, что компания усердно работает на проектом и хочет предложить игрокам вести потоковую передачи своих игр. С xCloud игроки могут наслаждаться играми для Xbox из облака на мобильных телефонах и планшетах.

Project xCloud находится на стадии бета-версии. По данным компании, проект запустят в этом году.