Просмотры стримов по Apex Legends уменьшились на 75%

Количество часов просмотра трансляций по Apex Legends снизилось на 75% с момента выпуска игры.

Статистику предоставил StreamElements.

Главной причиной снижения популярности Apex Legends стало то, что десять самых популярных стримеров перестали вести трансляции по ней.

На фоне этого статистика Fortnite показала небольшой рост.

В начале и середине февраля за стримами по Apex Legends следили около 40 млн часов еженедельно. В конце месяца началось резкое снижение просмотров, и к концу марта показатель составил 10 млн часов. После выпуска боевого пропуска ситуация стабилизировалась.