Rainbow Six Siege получает поддержку компании Corsair

Компания является спонсором профессиональных команд в дисциплине Rainbow Six Siege. Таковыми являются Varsity Gaming, Team Secret, Team Vitality и Nora-Rengo.

Компания будет тесно сотрудничать с Ubisoft в будущих проектах. Corsair предоставит периферию для ПК. Компания также заключила контракты с популярными стримерами в дисциплине Rainbow Six Siege, включая King George и AnneMunition.

Компания Corsair проявляет большой интерес к киберспорту, тем самым завоевывая все большую популярность среди комьюнити.