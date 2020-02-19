Rainbow Six Siege получает поддержку компании Corsair

2020-02-19, Автор - Ramil; Продукт - Rainbow Six Siege; [36]
Компания является спонсором профессиональных команд в дисциплине Rainbow Six Siege. Таковыми являются Varsity Gaming, Team Secret, Team Vitality и Nora-Rengo.

Компания будет тесно сотрудничать с Ubisoft в будущих проектах. Corsair предоставит периферию для ПК. Компания также заключила контракты с популярными стримерами в дисциплине Rainbow Six Siege, включая King George и AnneMunition.

Компания Corsair проявляет большой интерес к киберспорту, тем самым завоевывая все большую популярность среди комьюнити.


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