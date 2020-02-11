Rainbow Six: Siege поражает количеством пользователей

2020-02-11, Автор - Ramil; Продукт - Tom Clancy’s Rainbow Six Siege; [69]
Tom Clancy’s Rainbow Six Siege - шутер от первого лица разработанная компанией Ubisoft. Она доступна для игры на Microsoft Windows, Xbox One и PlayStation 4. Игра была выпущена 1 декабря 2015 года.

Ubisoft в ежеквартальном отчете объявила, что онлайн-шутер от первого лица достиг 55 миллионов зарегистрированных пользователей. Такое количество пользователей играют и в Overwatch, который является прямым конкурентом.

За 4 года собрать 55 миллионов игроков, это говорит о том что игра действительно увлекательная и в нее интересно играть. Разработчики надеются, что онлайн будет расти в новом 2020 году.


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