Rainbow Six Siege раскрывает планы на 2-й сезон 7-го года

Tom Clancy's Rainbow Six Siege раскрыла планы на 2-й сезон 7-го года. Второй сезон под названием Operation Vector Glare принесет в игру множество новых возможностей.

Одно из значительных изменений обновления включает в себя запуск совершенно нового атакующего оператора по имени Sens. Родом из Бельгии, этот новый оператор приносит свой гаджет ROU Projector System, который разворачивает колесо, которое движется по прямой линии, чтобы оставить позади маленькие проекторы и самоуничтожается через определенное время. Прожекторы создают стену света, которая блокирует линию обзора игроков, поэтому универсальный подход идеально вписывается в рулевую рубку Сенса. У них низкая мобильность, но это компенсируется высоким запасом прочности и наличием POF-9 или 417 в качестве основного оружия и SDP 9MM или GONNE-6 в качестве дополнительного оружия. Во-вторых, в игре появилась новая карта Team Deathmatch для игроков, которая называется Close Quarter. Расположенная в Греции, это первая специализированная карта Team Deathmatch, которая фокусируется на передвижении, а не на обороне. С круговым потоком и хорошим сочетанием различных направлений, это сооружение станет уникальным опытом для игроков.
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