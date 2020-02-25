Rainbow Six Siege ставит рекорды по онлайну

После выхода нового обновления Operation Void Edge, онлайн в шутере Rainbow Six Siege сразу же повысился. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2018 года на отметке 176 тысяч игроков онлайн. По новым данным, количество игроков выросло на 2 тысячи, вроде бы немного, но все же. Это только на игровой платформе Steam.

На собственном лаунчере Uplay от Ubisoft онлайн также вырос, но данных по количеству игроков нет.

Игра Rainbow Six: Siege доступна в библиотеке Steam со скидкой в 60%, это 572 рубля. Ultimate Edition предлагает скидку 45% - 3300 рублей.