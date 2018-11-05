Rainbow Six: Siege выходит на азиатский рынок

Компания Ubisoft планирует выпустить Rainbow Six: Siege на азиатский рынок чтобы расширить свою аудиторию. Игра уже готова к глобальному обновлению 4 сезона, которая удалит многочисленные ссылки на азартные игры, секс и некоторые насильственные элементы.

Слот-машины, знаки неоновой стриптизерши, пятна крови и даже изображения черепа были заменены на более цивилизованные текстуры. Будет добавлена ​​отдельная сборка Ubisoft в Reddit, но она будет заблокирована по регионам, даже если вы попытаетесь использовать VPN. По словам разработчиков, новая версия касается скорости и эффективности. Это уменьшит объем работы Ubisoft и сделает игру более корректной. Компания подчеркнула, что изменения не повлияют на основной игровой процесс, ведь вы сосредотачиваете все внимание на противнике а не на декорациях.