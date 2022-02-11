Rainbow Six Siege забанила более 166 тысяч пользователей за последние 18 месяцев

Ubisoft за последние полтора года забанила более 166 000 пользователей за читерство в многопользовательской игре Rainbow Six Siege. Компания предоставила некоторые новые данные о своих усилиях по борьбе с читерством в Siege — постоянные усилия, поскольку читеры кажутся бесконечно инновационными. Компания также указала на некоторые конкретные усилия, которые она предприняла, чтобы затруднить читерство и уменьшить количество способов, которыми мошенники могут испортить игру.

Команда Siege поделилась новой информацией в Твиттере, которая включает в себя график Battleye и банов на основе данных, выпущенных за последние 18 месяцев. Суммируя приблизительные значения за каждый месяц, вы получаете число где-то к северу от 166 000, или почти 14 000 банов в месяц. Эти приблизительные расчеты показывают, что в среднем кто-то получает бан в Siege каждые три минуты. Компания заявляет, что в период с ноября прошлого года по январь этого года она также заблокировала еще 3114 неактивных аккаунтов.
Комментарии и отзывы Rainbow Six Siege
Nike создаст метавселенную в Roblox…
Nike создаст метавселенную в RobloxMeta и Microsoft — не единственные компании, претендующие на метавселенную. В четверг Nike объявила о пар…
Первый сезон в Battlefield 2042 отложили из-за багов…
Первый сезон в Battlefield 2042 отложили из-за баговBattlefield 2042, мягко говоря, имеет недостатки, и разработчики пересматривают свой график запуска опред…
Ubisoft добавит NFT токен в Ghost Recon Breakpoint…
Ubisoft добавит NFT токен в Ghost Recon BreakpointИногда, чтобы побудить игроков сделать предварительный заказ игр или принять участие в специальных меропр…
Скачать Майнкрафт 1.19.0, 1.19.50 и 1.19.100 на Андроид…
Скачать Майнкрафт 1.19.0, 1.19.50 и 1.19.100 на АндроидСкачивайте дикий Майнкрафт ПЕ 1.19.…
Death Stranding Director’s Cut выйдет 30 марта…
Death Stranding Director’s Cut выйдет 30 мартаDeath Stranding Director’s Cut выйдет на ПК 30 марта, как объявил в четверг издатель 505 Games, и люди, у…
Battlefield 2042 получит крупный патч со 150 исправлениями б…
Battlefield 2042 получит крупный патч со 150 исправлениями бОдной из главных претензий к Battlefield 2042 до сих пор был разброс пуль в штурмовых винтовках, которые …
Rockstar Games извиняется за GTA: The Trilogy - The Definiti…
Rockstar Games извиняется за GTA: The Trilogy - The DefinitiGrand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition получает большое обновление, которое принесет множ…
Геймеры не играют в эксклюзивы PlayStation 5…
Геймеры не играют в эксклюзивы PlayStation 5Трудно поверить, но год назад Sony официально выпустила PlayStation 5. Несмотря на серьезные проблемы с п…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor