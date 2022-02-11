Rainbow Six Siege забанила более 166 тысяч пользователей за последние 18 месяцев

Ubisoft за последние полтора года забанила более 166 000 пользователей за читерство в многопользовательской игре Rainbow Six Siege. Компания предоставила некоторые новые данные о своих усилиях по борьбе с читерством в Siege — постоянные усилия, поскольку читеры кажутся бесконечно инновационными. Компания также указала на некоторые конкретные усилия, которые она предприняла, чтобы затруднить читерство и уменьшить количество способов, которыми мошенники могут испортить игру.

Команда Siege поделилась новой информацией в Твиттере, которая включает в себя график Battleye и банов на основе данных, выпущенных за последние 18 месяцев. Суммируя приблизительные значения за каждый месяц, вы получаете число где-то к северу от 166 000, или почти 14 000 банов в месяц. Эти приблизительные расчеты показывают, что в среднем кто-то получает бан в Siege каждые три минуты. Компания заявляет, что в период с ноября прошлого года по январь этого года она также заблокировала еще 3114 неактивных аккаунтов.