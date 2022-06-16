Раскрыты системные требования Resident Evil 4 Remake Capcom раскрыла системные требования для ремейка Resident Evil 4. Она разрабатывается для PS5, Xbox Series X, Xbox Series S и ПК. Известно, что игра не выйдет на консоли Xbox One и PS4. Действие Resident Evil 4 Remake происходит через 5 лет после событий Resident Evil 2 Remake. Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта 2023 года. Рекомендуемые системные требования: Процессор: AMD Ryzen 5 3600 или Intel Core i7 8700

Оперативная память: 16 ГБ

Графический процессор: AMD Radeon RX 5700 или NVIDIA GeForce GTX 1070 Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 11:04 . Продукт - Resident Evil 4 Remake

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