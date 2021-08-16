Раскрыты системные требования Tales of Arise от BANDAI NAMCO Studios

JRPG-игра Tales of Arise выходит 10 сентября, напомним, что она должна была выйти 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 разработчики приняли решение отложить запуск. Tales of Arise - это JRPG-игра с живым окружающим миром и системой боя. Будущее этих миров находится в руках главных героев — Алфена и Шион. В компании друзей они сумеют преодолеть трудности и повзрослеют на ваших глазах. Самые важные моменты приключений сопровождаются потрясающей анимацией от студии ufotable.

Рекомендуемые системные требования:

Процессор: Intel Core i5-4590 или AMD FX-8350

Оперативная память: 8 ГБ

Видеокарта: GeForce GTX 970 или Radeon R9 390

Место на диске: 45 ГБ

Демоверсия Tales of Arise будет доступна с 18 августа для консолей Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. В дальнейшей разработчики планируют выпустить и ПК версию.