Раскрыты системные требования Tales of Arise от BANDAI NAMCO Studios

JRPG-игра Tales of Arise выходит 10 сентября, напомним, что она должна была выйти 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 разработчики приняли решение отложить запуск. Tales of Arise - это JRPG-игра с живым окружающим миром и системой боя. Будущее этих миров находится в руках главных героев — Алфена и Шион. В компании друзей они сумеют преодолеть трудности и повзрослеют на ваших глазах. Самые важные моменты приключений сопровождаются потрясающей анимацией от студии ufotable.

Рекомендуемые системные требования:

  • Процессор: Intel Core i5-4590 или AMD FX-8350
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Видеокарта: GeForce GTX 970 или Radeon R9 390
  • Место на диске: 45 ГБ

Демоверсия Tales of Arise будет доступна с 18 августа для консолей Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5. В дальнейшей разработчики планируют выпустить и ПК версию.

Комментарии и отзывы Tales of Arise
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