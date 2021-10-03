Раскрыты системные требования гоночного симулятора Forza Horizon 5 для ПК

По мере приближения запуска гоночного симулятора, разработчики Forza Horizon 5 обнародовали системные требования к игре для ПК. Кроме того, игра получит поддержку сверхшироких мониторов 21: 9, поддержку игровых рулей от Logitech, Thrustmaster и Fanatec.

Требования разбиты на три уровня производительности: минимальный, рекомендуемый и идеальный. Характеристики можно видеть на скриншоте ниже. Для лучшего игрового процесса потребуется система на базе i7-10700K или Ryzen 7 3800XT в паре с видеокартой RTX 3080 или Radeon RX 6800 XT.

Игроков ждёт бесконечный калейдоскоп приключений Horizon! Совершайте увлекательные поездки по невероятно красивому и самобытному миру Мексики за рулём величайших автомобилей в истории.

Дата релиза игры назначена на 9 ноября 2021 года. Forza Horizon 5 выйдет на ПК, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One./p>
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