Раскрыты системные требования игры Hogwarts Legacy для ПК

Как уже стало известно ранее, игра Hogwarts Legacy была перенесена на февраль 2023 года. Несмотря на это были раскрыты системные требования для ПК.

Hogwarts Legacy — это захватывающая ролевая игра с открытым миром, действие которой происходит в мире, впервые представленном в книгах о Гарри Поттере. Впервые испытайте Хогвартс в 1800-х годах. Ваш персонаж — студент, у которого есть ключ к древней тайне, которая грозит разорвать волшебный мир на части. Теперь вы можете взять все под свой контроль и оказаться в центре собственного приключения в волшебном мире. Ваше наследие — это то, что вы из него делаете. Изучайте заклинания, варите зелья, выращивайте растения и ухаживайте за магическими зверями на своем пути. Разберитесь в своем доме, наладьте отношения и овладейте навыками, чтобы стать ведьмой или волшебником, которым вы хотите быть. Окунитесь в волшебный мир в неизведанную эпоху, чтобы раскрыть скрытую правду из его прошлого. Сражайтесь с троллями, темными волшебниками, гоблинами и другими врагами, столкнувшись с опасным злодеем, угрожающим судьбе волшебного мира.

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i5 8400 ИЛИ AMD Ryzen 5 2600
  • ОЗУ: 8 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD RX Vega 56
  • DirectX: 12
  • Место на диске: 85 ГБ

Рекомендуемые системные требования:

  • ОС: Windows 10
  • Процессор: Intel Core i7 8700 ИЛИ AMD Ryzen 5 3600
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce 1080 Ti или AMD RX 5700 XT
  • DirectX: 12
  • Место на диске: 85 ГБ

В Escape from Tarkov вышло новое обновление ver. 0.12.12.30…
Battlestate Games выпустили новое обновление для Escape from Tarkov. Обновление ver. 0.12.12.30 добавляет…
GTA 5 продали тиражом 170 миллионов копий…
Издательство Take Two Interactive, в которое входят 2K Games, Rockstar Games и разработчик мобильных прил…
Azure Striker Gunvolt 3 выйдет на консолях PlayStation…
Команда разработчиков Inti Creates выпустила третью игру, Azure Striker Gunvolt 3, на Nintendo Switch, а …
Баскетбольный симулятор NBA 2K23 доступен для предзаказа…
NBA 2K23 - это баскетбольная игра, разработанная Visual Concepts. Несмотря на полное отсутствие какой-либ…
Marvel's Midnight Suns выйдет в октябре 2022 года…
2K и Marvel Entertainment сегодня объявили дату релиза новой тактической игры Marvel's Midnight Suns. Она…
11bit Studios анонсировала научно-фантастическую игру The Al…
Студия 11bit Studios представила на PC Gaming Show свою новую научно-фантастическую игру под названием Th…
Ubisoft объявила дату релиза игры про пиратов Skull and Bone…
Компания Ubisoft объявила дату релиза игры про пиратов Skull and Bones (Череп и Кости). Мир Skull and Bon…
Diablo Immortal уже заработала 100 миллионов долларов…
По данным аналитической платформы Sensor Tower, выручка Diablo Immortal превысила 100 миллионов долларов.…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor