Раскрыты системные требования игры Hogwarts Legacy для ПК

Как уже стало известно ранее, игра Hogwarts Legacy была перенесена на февраль 2023 года. Несмотря на это были раскрыты системные требования для ПК.

Hogwarts Legacy — это захватывающая ролевая игра с открытым миром, действие которой происходит в мире, впервые представленном в книгах о Гарри Поттере. Впервые испытайте Хогвартс в 1800-х годах. Ваш персонаж — студент, у которого есть ключ к древней тайне, которая грозит разорвать волшебный мир на части. Теперь вы можете взять все под свой контроль и оказаться в центре собственного приключения в волшебном мире. Ваше наследие — это то, что вы из него делаете. Изучайте заклинания, варите зелья, выращивайте растения и ухаживайте за магическими зверями на своем пути. Разберитесь в своем доме, наладьте отношения и овладейте навыками, чтобы стать ведьмой или волшебником, которым вы хотите быть. Окунитесь в волшебный мир в неизведанную эпоху, чтобы раскрыть скрытую правду из его прошлого. Сражайтесь с троллями, темными волшебниками, гоблинами и другими врагами, столкнувшись с опасным злодеем, угрожающим судьбе волшебного мира.

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 10

Процессор: Intel Core i5 8400 ИЛИ AMD Ryzen 5 2600

ОЗУ: 8 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 или AMD RX Vega 56

DirectX: 12

Место на диске: 85 ГБ

Рекомендуемые системные требования: