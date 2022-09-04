Раскрыты системные требования игры Hogwarts Legacy для ПК

Hogwarts Legacy — это захватывающая ролевая игра с открытым миром, действие которой происходит в мире, впервые представленном в книгах о Гарри Поттере. Впервые испытайте Хогвартс в 1800-х годах. Ваш персонаж — студент, у которого есть ключ к древней тайне, которая грозит разорвать волшебный мир на части. Теперь вы можете взять все под свой контроль и оказаться в центре собственного приключения в волшебном мире. Ваше наследие — это то, что вы из него делаете. Изучайте заклинания, варите зелья, выращивайте растения и ухаживайте за магическими зверями на своем пути. Разберитесь в своем доме, наладьте отношения и овладейте навыками, чтобы стать ведьмой или волшебником, которым вы хотите быть. Окунитесь в волшебный мир в неизведанную эпоху, чтобы раскрыть скрытую правду из его прошлого. Сражайтесь с троллями, темными волшебниками, гоблинами и другими врагами, столкнувшись с опасным злодеем, угрожающим судьбе волшебного мира.