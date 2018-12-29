Раскройте секреты Бонда с конструктором LEGO

2018-12-29, Автор - Anna; Продукт - LEGO Creator 10262 Джеймса Бонда Aston Martin DB5; [63]
В мире нет другого такого автомобиля, который бы так часто появлялся в фильмах о приключениях известного британского агента 007. Учитывая непревзойденную харизму автомобиля, был разработан набор LEGO Creator 10262.

Конструктор включает в себя 1295 деталей и является очень сложным в сборке. В собранном виде Aston Martin DB5 имеет размеры 34х12х10 см.

Набор поражает скрупулезной проработкой деталей, даже инструкция по сборке модели оформлена в виде папки с секретными документами. У модели открываются двери, капот и багажник, позволяя заглянуть внутрь, и рассмотреть все в мельчайших подробностях. В конструкторе присутствуют все «фишки» реального автомобиля Агента 007: катапультируемое пассажирское сиденье, изменяемые в целях конспирации номерные знаки, подъемный экран, в задней части автомобиля защищающий от пуль, лезвия для прокалывания колес автомобилей «плохих» парней, пулеметы, скрытые в передних крыльях автомобиля, замаскированный в приборной панели радар и спрятанный в обшивке водительской двери телефон.

LEGO Creator Expert 10262 Джеймс Бонд Aston Martin DB5 продается по цене 149,99 долларов США в магазине LEGO. Однако, если вы будете шпионить в Интернете, вы можете получить его за меньшие деньги.

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