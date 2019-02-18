Razer Game Store официально закроется 28 февраля

Аппаратный гигант Razer закрывает Razer Game Store 28 февраля в 4:00 по восточному времени в рамках «планов по перестройке».

Он по-прежнему будет выполнять предварительные заказы и отмечает, что игры будут работать до тех пор, пока у вас есть их ключи Steam или Uplay, но у вас не будет доступа к этим ключам после окончания февраля. Начиная с марта, вы будете получать игры от Razer только через программы вознаграждений. Магазин закроется примерно через 10 месяцев после открытия в апреле 2018 года. Razer предлагал как эксклюзивные игровые предложения, так и скидки на периферию. Но к сожалению надежды Razer не оправдались.