Разработчик Crytek планирует воскресить игру Crysis

2020-04-15, Автор - Ramil; Продукт - Crysis; [181]
Разработчик популярнейшей игры Crysis Crytek, продемонстрировала последнюю версию CryEngine с несколькими сценами из игры 2007 года. В социальных сетях компании появилась информация о том, что ведется работа над игрой.

В CryEngine появилось немало обновлений, самым важным считается добавление поддержки трассировки лучей. Это означает, что компания работает над проектом и планирует выпустить ее с улучшенной графикой.

Разработчикам предстоит много работы. Скорее всего усилия будут сосредоточены над первой частью игры. Будем ждать новых новостей от Crytek.

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